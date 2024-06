Hetman to demagog jakich mało.



To, co on mówi i jak mówi sprawia, że niż się w kieszeni otwiera każdemu, kto ma chociaż dwa sprawnie działające neurony pozwalające na logiczne myślenie.



Poziom fikołków intelektualnych to poziom olimpijski.



Np. tutaj. Winna Róża Thun, ale nie sumie to winna Konfederacja, że ją cytowała 🤦‍♂️



A jak się słucha wypowiedzi z ostatniego tygodnia, to wg tego całego butnego towarzystwa to najbardziej winni są wyborcy, że Pokaż całość