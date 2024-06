Może jakimś pomysłem byłoby pobieranie jakiś minimalnych opłat od twórców za wrzucanie swoich materiałów, ta platforma jest niesamowicie #!$%@? bezwartościowymi materiałami a do tego kopiami tych samych materiałów, które nawet nie są w żaden sposób możliwe do wyszukania.



Wystarczy wpisać jakąkolwiek frazę i sortować według daty przesłania, ludzie non stop wrzucają totalny syf i kopie tego syfu, gdyby tego nie było to utrzymanie serwerów byłoby o wiele tańsze, a oni zamiast tego Pokaż całość