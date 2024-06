kłamałam, już mi się nie podobasz - gwałt.

Pokaż całość

Ale to nawet nie tak! Każdy kto miał jakieś przygody w życiu, szczególnie z mężatkami wie, że zdarzają się egzemplarze co same niemal inicjują ecie pecie a jak się już rozładują to następuje wyrzut sumienia i litania, że ona nie wie jak to się stało i w ogóle to już nie dzwoń do mnie więcej, po czym po przerwie schemat się powtarza.