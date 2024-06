Jednoczesnie czytamy, ze kierowca BMW jechal ze znaczna predkoscia. Czyli calkiem mozliwe, ze gdyby jechal przepisowo, Toyota by w niego nie wjechala (moze myslal ze przejedzie, nie spodziewal sie ze tak szybko sie porusza), a nawet jesli, to skutki bylyby calkiem inne. Tak samo zarzuty dla kierowcy Toyoty. Troche to smutne, ze w duzej mierze to co sie stalo, bylo poza jego kontrola, a poki co tylko on dostal zarzuty.