Jeżeli ktoś pamięta to jest to klip jeszcze za rządów PiSu, który przyjmował rekordową ilośc imigrantów za pomocą państwowych uczelni oraz wiz do pracy. Nawet wtedy kłamali w żywe oczy, aby przysłonić się rzekomą "walką o dobro państwowe". Okazało się, że jest całkiem inaczej, co zemściło się później w wyborach