PSE podjęło decyzję o przymusowym wyłączeniu do 2,922 GW z fotowoltaiki oraz do 0,618 GW z wiatru. Tłumaczą koniecznością przywrócenia zdolności regulacyjnych. Pierwszy raz mowa o takiej skali włączeń w zwykły dzień roboczy. Planowane 3,432 GW między 13 a 14 to aż 17% planowego zapotrzebowania.