To jest kolejny przykład robienia trudności obywatelowi. W przypadku filmów sprawa powinna być prosta, czyli dają listę formatów nagrań,, które akceptują (bo jakieś ograniczenie musi być, bo logiczne, choć pewnie większość to i tak MP4), obywatel dostarcza nagranie tak jak mu się podoba, a urzędasy sądowe SAME do akt (co zrozumiałe) robią sobie kopię na płycie, czy na jakimkolwiek nośniku będą uważać. Zgłaszający daje pendrive / link do chmury obojętnie, niech sobie Pokaż całość