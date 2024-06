Co jak co, ale Róża Thun wżeniła się w Europejską arystokrację i ma takie możliwości w polityce, że nawet Duda i Tusk razem wzięci mniej mogą od niej. Już mało kto pamięta, że to ona chodziła po europarlamentarzystach i forsowała pomysł, aby ukarać Polskę za niepraworządność i tym samym Polska nie dostała KPO i PiS nie wygrało wyborów i teraz znów mamy demokrację