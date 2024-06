Prawda jest taka, że jakby ruska rakieta wleciała tutaj zabiła kilka osób w centrum jakiegoś przygranicznego miasta, i tak by się "nic nie stało". Byłaby sraczka dyplomatyczna, grożenie, jakieś dodatkowe patrole, dostawili by patriotów, ale na tym by stanęło.

To jest cały problem wojny hybrydowej, czerwone linie są niewyraźne, co się stanie jak nas tylko trochę ostrzelają, albo zajmą jedną wioskę? zaraz będzie desant amerykańskich żołnierzy na Moskwę? ( ͡ ° ͜ Pokaż całość