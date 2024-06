prawdę powiedziawszy stan cery nożownika jest ciekawy może dla kosmetyczki...

ale co innego jest tu ciekawe

skoro prokuratura ma jedynie zmontowane nagranie z akcji pierwszej pomocy to coś jest mocno nie tak

czemu SG nie udostępniła pełnego monitoringu?



"Jeśli jest informator, który wie o nagraniu z wizerunkiem sprawcy, to niech się ujawni - powiedział nam prokurator Skiba."



no ja wiem - i jest to wiedza notoryjna



skoro istnieje materiał filmowy zmontowany - Pokaż całość