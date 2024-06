one urągają wszystkim kobietom i na dodatek same są głównymi generatorami szowinizmu na świecie

To prawda, jak ktokolwiek ma traktować poważnie taką osobę poselską bez politowania i protekcjonizmu? To jest ta kawiorowa lewica, której zachciało się bawić w bycie osobą poselska bo to fajne i GO GIRL!!!!!1111 A później taki obraz jest ekstrapolowany na resztę kobiet, przykre.