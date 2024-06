Normalnie związki powinny walczyć o podwyżki dla pracowników lub lepsze warunki pracy. Normalnie. W Polsce działa to tak, że zarząd wysyła związkowców na drogą wycieczkę, a ci w zamian za to składają podpisy, że nie mają nic przeciwko zmianom w układzie zbiorowym pracy.

Jak w ogóle można dopuścić się takiej patologii, że reprezentant związku JEST PRACOWNIKIEM PODLEGŁYM PRACODAWCY? To automatycznie wyklucza jakąkolwiek siłę walki, bo jak go wyleją to straci podwójnie - Pokaż całość