Slonie 7/10 póki co to delfiny wydają się najbardziej inteligentne, tylko ze analiza ich pisków to katorga, moze ai by to łyknęło. Możnaby im zapodać wersję migowego do pokazywania trąbą. Czekam na w pełni "ludzki" wywiad ze zwierzęciem ze zdolnościami poznawczymi na poziomie parolatka, wydaje mi się że dożyję.