Debil nie rozumie, że to nie działa wstecz, no ale na co liczyć, w końcu to nie dość, że debil, to jeszcze menel. Technicznie rzecz biorąc, to europol go za kudły będzie mógł w dowolnym momencie z tego parlamentu wyciągnąć w wpakować do suki. Tam nie będzie pałacyku budynia, w którym można się schować.