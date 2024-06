To już pewne. Anna Paluch, podhalańska baronowa PiS, która w październiku zeszłego roku zdobyła zbyt mało głosów i nie dostała się do Sejmu, teraz wraca do polskiego parlamentu. Mieszkanka Pienin, która zasłynęła tym, że od lat zajmuje mieszkanie komunalne, za które płaci 116 zł czynszu miesięcznie.