Zabijane gumowymi kulami i paralizatorami? #!$%@?, kłamcy z KO, wystarczy dać żołnierzom możliwość strzelania z broni gładkolufowej w obronie własnej! No, ale już po wyborach. Wracamy na właściwe tory.



Baćka i Putin zadowoleni, że mają tak oddanych ludzi w Polsce, którzy nie dość, że narażają zdrowie i życie mundurowych, to jeszcze dodatkowo sugerują (swoimi działaniami) do wzmożenia prób przedarcia się przez "granicę".