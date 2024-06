Palą się procentowo tak samo często jak spalinowe. Zastanawia mnie jednak, dlaczego 1-2 letni elektryk się pali? Bo że 18letnia Astra się zjara to najczęściej efekt zaniedbania właściciela.

No i pytanie - kto to kupuje? Bo to chyba tylko do jezdzenia wkoło komina, jako drugi samochód w domu.