Konfederacja nie nienawidzi kobiet. Wręcz przeciwnie. Oni ROZUMIEJĄ i promują właściwe role kobiet i mężczyzn. Można co najwyżej pisać o obrzydzeniu do lewackich Julek z rozdartymi ryjami, którym płcie się mieszają w głowach i same już nie wiedzą kim są.

Konfederacja to partia konserwatywna, która promuje rolę mężczyzny jako silnego - fizycznie i intelektualnie - człowieka sukcesu (finansowego i osobistego), a rolę kobiety jako mądrego kierownika i opiekuna rodziny. Bo bez tego Pokaż całość