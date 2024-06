a czy ktoś zdradzi tajemnicę kto głosował na Obajtka albo przestępcę Wąsika i jakim tokiem myślenia się kierował? jedyne co mi przychodzi do głowy, to ludzie którzy wypisują CHWDP w autobusach. Takim ludziom może Obajtek zaimponował, że nie dał się podstawić przez komisją sejmową, że Policja nie mogła go znaleźć. Pokazał im jaki to on jest zaradny i sprytny. Tacy ludzie głosowali na niego?