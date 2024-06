To jest zwykły cwaniak żerujący na naiwności ludzi - odprawia swoje szopki gdzie podstawieni ludzie są "uzdrawiani", jak ktoś próbuje pytać o cokolwiek to napuszcza swoich przydupasów.



Za oszukiwanie ludzi i zamienienie faktycznej pustelni (kiedyś to było wspaniałe miejsce) w miejsce do trzepania kasy powinien być stamtąd #!$%@? w trzy minuty