Badanie Exit Poll zlecały największe telewizje w Polsce i płaciły za to. Wyniki zwykle otrzymują już około 20:00-20:45, więc mają spokojnie czas na przygotowanie wszystkich grafik, animacji itp. TV Republika prawdopodobnie w tym nie uczestniczyła, więc nie mieli co pokazać o 21:00, stąd pokazali jakiś sondaż sprzed kilku dni. Dopiero jak w innych telewizjach oficjalnie podano wyniki exit Poll to dopiero wtedy TV Republika pokazała je wszystkim, najszybciej na "pasku". Tak samo Pokaż całość