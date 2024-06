Jeśli kogoś zastanawia czemu. Nie, nie chodzi o "żeby Le Pen źle rządziła i w 2027 przepadnie". Do PE są w całej europie proporcjonalne, ale do parlamentu krajowego niekoniecznie. We Francji do parlamentu są jowy. I to dwuturowe. Takie małe wybory prezydenckie razy kilkaset. Macron liczy, że zadziała mechanizm "mój kandydat i tak nie wygra, więc zagłosuje na Macrona bo demokracja zagrożona, trzeba zatrzymać Le Pen".