Gdzie ci ludzie? U nas na zakładzie dalej jest około 20 dostępnych wakatów, na różnych działach. A, czekaj może przyplyneli pontonami? Z tego co wiem to są dość spore braki. Strzelili sobie w kolano, kilku znajomych z PL chciałoby przyjechać do pracy, ale wymogi co do pobytu dla normalnych ludzi (pracujących, szanujących prawo i kulturę - białych) są po prostu chore (to i tak delikatne słowo). UK wcale nie ustępuje w swojej Pokaż całość