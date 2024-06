Pokaż całość

Robotyzacja to jeszcze zupełnie inna para kaloszy (jeszcze trzeba ją mieć), ale żeby to miało zalążki sensu, roboty musiałyby produkować 2x więcej 2x taniej niż te 70%, a uwierz mi, na dzień dzisisjeszy to nie są tanie rzeczy, i o ile wielkie koncerny mogą sobie pozwolić, to mniejszym firmom nadal opłaca się zatrudnić człowieka niż zainwestować setki tysięcy w maszynę. I każda firma zaczęłaby się zastanawiać po grzyba płacić wysokie podatki