Jest jeszcze wariat 1A: nasi żołnierze powinni mieć możliwość ożywania broni do wszystkich nielegalnych imigrantów. Tyle, że nasz rząd musiałby mieć jaja.

Nawet nie ma szans o myśleniu strzelania do białoruskich pograniczników, bo było by to morderstwo.

Natomiast za śmierć tego żołnierza są odpowiedzialni przede wszystkim nasi politycy. To oni mają tę krew na rękach, bo zabraniali wykonywać obowiązki naszym żołnierzom.