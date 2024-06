jakby ufać wyliczeniom to połowa rzeczy nie byłaby możliwa, przykład trzmiel

W tym wypadku wzięto pod uwagę błędne założenia co do ruchu skrzydeł owada. Gdyby miał machać prosto tak jak ptaki to faktycznie nie wystarczyłoby mu siły nośnej ale gdy poznano w końcu rzeczywisty ruch skrzydełek to modele się zgadzają z tym, że jak najbardziej nie ma tutaj nic magicznego czy łamiącego prawa fizyki.