O proszę WykopX znów pisze to co mi wciskał. Przeczytajcie sobie jego kom. Naprawdę łykacie to, że kilkanaście osób dziennie biega co chwilę po startówkę za 5 zł do fona tylko po to by wejść na jakiś tag bo nie umie kliknąć? Ale założyć konto itd. już tak. Nie da wstecz tylko biegnie po startówkę tak? Czaicie w ogóle jak absurdalnie to brzmi? No i dlaczego są tylko patotagi a nie inne? Pokaż całość