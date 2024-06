Z czego wynika pierwszeństwo nagrywającego? Serio pytam, wg mnie to nie jest oczywiste. Co w tej sytuacji przesądza ten znak zakazu wyprzedzania? Oba pasy "zanikają" - nagrywającego przez parking, Audi przez układ skrzyżowania/chodnika. Ktoś jest w stanie to wyjaśnić zwykłemu wykopkowi? Bo sam bym #!$%@? nie rzucał, jeśli nie jestem w 100% pewnym.