Lata temu był podobny przypadek w mojej rodzinie. Wujaszek wracając do domu (tajemnicą poliszynela jest fakt, że srogo naebany), gdzieś stracił pion i łeb rozwalił. Doszedł do domu z krwotokiem i zaległ. Pies pobiegł jakieś 2km do jego córki - w mieście - i tak długo szczekał pod oknem bloku, że się zorientowała i pobiegła z pomocą, bez tego by się stary pewnie wykrwawił. Coś jest w tych zwierzakach.

