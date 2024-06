Mam z tą branżą styczność i firm transportowych po prostu jest za dużo, podaż tych usług znacznie przekracza popyt. Niestety jest to zjawisko powszechnie pojawiające się w okresie gorszej koniunktury. Jeśli w "dobrych czasach" co dziesiąty kierowca wpadał na odkrywczy pomysł, że zamiast pracować na kolejne Q8 szefa, sam sobie założy firmę, weźmie ciągnik w leasing i dalej będzie robił to samo, to efekt nie mógł być inny.

Praktycznie każde miejskie przedsiębiorstwo Pokaż całość