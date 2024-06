Jedyne kobiety które zaczynają logicznie myśleć to tzw. "starsze rodu" czy takie filmowe "BIG MAMA" czyli herod baby, babcie które ustawiają wszystkich w rodzinie, chłopów i baby, by rodzina przetrwała. Tylko one zyskują na tyle dystansu i jedncześnie tak szerokiego spojrzenia że zaczynają myśleć przewidując, wyciągając wnioski. A w przypadku kobiety w wieku rozrodczym taka sytuacja w zasadzie nie występuje. Owszem są i bardzo inteligentne, oczytane, da się porozmawiać ale co z Pokaż całość