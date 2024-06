Jednak przeczytanie artykułu daje trochę wiadomości, a raczej potwierdzeń. Jak dawno się o tej sprawie trąbi- coś ponad tydzień?

A kiedy to się stało?

No to gdzie przez półtora miesiąca była prasa, radio, telewizja i wszystkie służby "tajne, jawne i mundurowe"?

Kto udupił sprawę i dlaczego?