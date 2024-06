Nigdy nie zrozumiem januszy, którzy zawsze znajdą ci robotę nawet jak nic nie ma do zrobienia. Po co udawać, że się pracuje? Pracownik mógłby sobie na luzie odpocząć, kiedy nie ma ruchu a towar jest rozłożony. Do tego przy dużej sprzedaży ustalenie jakichś premii też działa pozytywnie na sprzedaż i nastrój pracownika.

W momencie kiedy w pracy jest nerwówka bo "szef" przyjeżdża i zastanawianie się "#!$%@? się dzisiaj do nas czy nie"