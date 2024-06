Często budzi się we mnie zastanowienie, jak ktokolwiek może wierzyć w tą całą ideologię gender. Zwłaszcza w przypadku, gdy chodzi o ludzi wykonujących poważne zawody. Płcie są dwie, a to jak ktoś się czuje, to już kwestia psychiki, a konkretniej tego, że jest coś z nią nie tak. Każdemu człowiekowi należy się szacunek, nie ważne jak wygląda, jak się czuje, prawo i szacunek to dobra należące do każdego człowieka (bez żadnego wyjątku), Pokaż całość