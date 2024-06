Oczywiście, że powinna.

Różnica między Ukrainą, a roSSją jest taka, że roSSja może wygrać tą wojnę na polu bitwy, a Ukraina nie.

Choćby Ukraińcy w wyniku serii kampanii wojskowych wyrzucili orków ze swojego terytorium to i tak nie zakonczy to wojny.

W tym wypadku to putin decyduje o końcu wojny, a jedyne co go może do tego zmusić to nie śmierć żołnierzy a brak pieniędzy.

Z tego względu Ukraińcy powinni atakować rafinerie,