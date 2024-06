No i to rozumiem. Tak powinien się prezes NBP zachowywać. To jest pół roku przed ostrzegać.



A nie jak to się działo po covidzie. Obniżyli stopy do zera, ludziom wmawiali że nic się nie stanie. Media trąbiły że trzeba podnosić a oni byli głusi. Aż w końcu inflacja wystrzeliła.



Dobrze że nastąpiła ta zmiana rządu bo byśmy mieli dalej zakłamywanie rzeczywistości.