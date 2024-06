Festiwal manipulacji:



Nr 1: Coco Gauff do sędziny: "Najpierw sędzia krzyknął aut, a dopiero potem uderzyłam. Jestem w 1000% pewna." - w rzeczywistości było na odwrót



Nr 2: Coco Gauff do sędziny: "Kibice buczą, bo wiedzą, że Pani (sędzina) popełniła błąd"



Nr 3 (to chyba najbardziej absurdalne): Pani komentator: "Coco na pewno by nie skłamała do sędziny"