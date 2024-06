Lewica to taka partia, która może istnieć tylko w czasie pokoju.

Gdy wszystko jest fajnie i stabilnie, to można gadać pierdoły i trzepać na tym kasę, lecz gdy przychodzą ciężkie czasy, to nikt tego nie może wytrzymać, bo są ważniejsze sprawy.

Szczytem jest to, że oni doskonale sobie z tego zdają sprawę!



Główny ciężar swojej kampanii oparli na atakowaniu pograniczników i trzymaniu retoryki o przyjmowaniu uchodzcow i zielono mi. Wiedza, że tam Pokaż całość