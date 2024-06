Niech się #!$%@?ą! Imigrant idzie do przejścia granicznego, występuje o wizę, a tu chodzi o pędzone bydło mające zdestabilizować ogólny ład i porządek. Mam nadzieję, że jeśli takie coś powstanie, to tylko po to, aby to plugastwo się nie rozlazło, żeby można było trzymać to pod nadzorem i odesłać do adresata.