Wczoraj po południu policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 54-letniego mieszkańca Krościenka Wyżnego. Poszukiwania trwały nieprzerwanie do 1:00 w nocy, kiedy ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Potwierdzono, że nieżyjący to zaginiony 54-latek. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - mówi Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.