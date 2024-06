Oglądałem, tak na szybko z pamięci:

- wystartował ok z prw nie istotnym problemem z jednym silnikiem

- buster wylądował z grubsza poprawnie na wodzie (na ten moment nie wiadomo czy w dobrym miejscu)

- ship pięknie transmitował strumienie plazmy przez większość czasu wchodzenia w atmosferę. uszkodzeniu uległ przynajmniej jeden 'flap' i zabryzgało czymś kamerę w skutek czego nie wiele było widać. zdezelowany doleciał do wody, spionizował się do lądowania i chyba Pokaż całość