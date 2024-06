W Polsce to "wezwanie na puszczy". Nic to nie da, rządzący nie będą się poczuwać do winy, a na pewno zwalą winę na PIS, mimo tego, że rządzą od ponad pół roku to obwinią poprzedników jakoś. W normalnym państwie to faktycznie aresztowanie własnych żołnierzy za odważną postawę w czasie obrony granicy skończyłoby się poważnym kryzysem i upadkiem rządu, ewentualnie jego głęboką rekonstrukcją.