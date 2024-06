Sporo czytałem o tym przypadku i szanuje gościa w opór, bo to nie był jakiś świr który chciał niszczyć i zabijać przypadkowych ludzi.



To był facet postawiony pod ściana przez lokalnych 'biznesmenów' i lokalną władzę a który nie miał już nic do stracenia.



Mógł zabijać policjantów bo miał 3 karabiny w środku i kamery (podobno sami policjanci mówili że widać było że nie strzela do nich żeby trafić ale żeby ich nastraszyć), Pokaż całość