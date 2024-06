Ciekawi mnie czy to się stało po zmianie władzy, czy tak zawsze było. PO teraz zgrywa wielkich obrońców granicy którzy chcą wzmacniać granice i wspierać naszych strażników. Punktują PiSiorów za to, że wydali dużo kasy na te ogrodzenie a jest słabe i czego to oni zaraz sami nie wprowadzą. A jednak odnosze wrażenie że to robią pod publiczkę a tak naprawdę cały czas słuchają się UE i robią wszystko by ułatwić imigrantom Pokaż całość