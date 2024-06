Żołnierze którzy nie mają ochoty walczyć za ten kraj to jest dokładnie to czego potrzeba Putinowi. Przekrzykują się kto jest większym zdrajcą, a sami doprowadzają do wymarzonego scenariuszu Putina, gdzie jego operacja hybrydowa przeciwko Polsce przynosi zamierzone efekty. Jak takie działanie nie jest zdradą stanu, to nie wiem co się musi jeszcze wydarzyć, by ten zaczadzony naród przejrzał na oczy...