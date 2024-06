Nie wiem skąd to zdziwienie, to było do przewidzenia, że wraz z dojściem do władzy Koalicji, będzie wszystko w zgodzie z tym co mówi UE/Niemcy. Natomiast przed wyborami cały wykop piał z zachwytu jaka to Polska Uśmiechnięta nie będzie po wyborach. Cieszyć się więc, będziemy pełnoprawnymi obywatelami Europy, ubogaceni kulturowo. Uśmiech od ucha do ucha