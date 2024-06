śpioch

Mnie to ciekawi, ilu takich śpiochów zostało po PRLu u nas. Albo ile tajnych skrytek z zakonserwowaną bronią mamy u siebie które czekają na reaktywację V kolumny.Bo nie wierzę że jak się w 93 ruscy wycofywali to wszystko zabrali. Kto wie co i w jakich ilościach sobie przez te 50 lat okupacji wwozili i co z tym robili.