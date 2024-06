każdy rozsądnie myślący powinien ogarniać, że doraźne działania to zwykle zyski krótkoterminowe a potem? no co potem? Zapaść? Lepiej zbierać 20% marży przez 20 lat niż 200% w dwa lata.



I to się tyczy także developerów. Zarządy muszą się utrzymać w latach zapaści czyli z uprzednio generowanych zysków. Problem w tym że zwykle z zysków wypłaca się premie których nie kumuluje się w zysku zatrzymanym spółki i potem nie ma na pokrycie Pokaż całość