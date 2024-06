Wydaje mi się że niektórzy z was nie rozumieją jak działa świat poza piwnicą. Przysługa za przysługę. Kupił to mieszkanie po takiej cenie ale sprzedawca prędzej czy później przyjdzie i będzie oczekiwał czegoś w zamian. Czy to będzie dziecko do wyciągnięcia z aresztu (vide Matczak) lub będzie chciał wybudować kolejne osiedle na wyłączonych terenach. A później... no właśnie jak nie wyjdzie to masz wielki problem.