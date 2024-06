Kompletnie nic to nie zmienia. Już pokazali że mogą zabijać kogo chcą i w dowolnych ilościach. USA dalej będzie słała bomby do mordowania cywili, dziennikarzy czy pracowników organizacji humanitarnych. A co Polska może? Gówno. Świeczkę możemy zapalić w Sejmie najwyżej, bo nasz MSZ ma obowiązek lizania izraelskiej dupy